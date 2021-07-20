Взагалі робота з канатом може бути і розминкою, і завершенням тренування, і повноцінним заняттям. А ще іноді таке тренування часто використовують як кардіосесію для швидкого зростання пульсу. Тренери зі спортклубу Smidyuk Academy підготували вправи з канатом на все тіло. Залишайтеся у тонусі та тренуйтеся разом з Актив 24.

І ще Кругове тренування з гирею на все тіло: ТОП-8 вправ з відео

Повноцінне тренування з канатами на все тіло

Канати + присідання: 2 підходи по 10 – 12 присідань (30 секунд пауза між підходами);

Канати + випади назад зі степу: 2 підходи по 12 випадів (30 секунд пауза між підходами);

Канати + забігання на степ: 2 підходи по 12 повторень (30 секунд пауза між підходами);

Бічний біг з опором джгута: 10 раз на кожну сторону;

Скручування на прес: 3 підходи по 25 повторень;

Свінг з гантелей і зміною рук: 3 підходи по 30 секунд;

Статика в положенні "човник" з канатами в руках: 3 підходи по 20 секунд.

Вдалого тренування!

Читайте також Тренер показав шалене кардіо на тлі Палацу Пена у Португалії: відео