Взагалі робота з канатом може бути і розминкою, і завершенням тренування, і повноцінним заняттям. А ще іноді таке тренування часто використовують як кардіосесію для швидкого зростання пульсу. Тренери зі спортклубу Smidyuk Academy підготували вправи з канатом на все тіло. Залишайтеся у тонусі та тренуйтеся разом з Актив 24.
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Повноцінне тренування з канатами на все тіло
Канати + присідання: 2 підходи по 10 – 12 присідань (30 секунд пауза між підходами);
Канати + випади назад зі степу: 2 підходи по 12 випадів (30 секунд пауза між підходами);
Канати + забігання на степ: 2 підходи по 12 повторень (30 секунд пауза між підходами);
Бічний біг з опором джгута: 10 раз на кожну сторону;
Скручування на прес: 3 підходи по 25 повторень;
Свінг з гантелей і зміною рук: 3 підходи по 30 секунд;
Статика в положенні "човник" з канатами в руках: 3 підходи по 20 секунд.
Вдалого тренування!
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