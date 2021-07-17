Так, тренер Роман Смідюк доводить те, що тренуватися можна де завгодно – навіть поряд з об'єктом, який входить у перелік Всесвітньої спадщини. Спортсмен показав своє кардіо, яке він виконував на тлі Національного Палацу Пена, що у Сінтра (Португалія).

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Вправи для кардіотренування на свіжому повітрі

Випад в стрибку права нога: по 30 секунд на кожну ногу;

по 30 секунд на кожну ногу; Присідання зі стрибком на 45 градусів: 30 секунд.

Робіть 4 круги з перервою між ними 30 секунд.

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