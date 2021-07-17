Так, тренер Роман Смидюк доказывает то, что тренироваться можно где угодно – даже рядом с объектом, который входит в перечень Всемирного наследия. Спортсмен показал свое кардио, которое он выполнил на фоне Национального Дворца Пена, что в Синтра (Португалия).
И еще Сет энергичных упражнений для тренировки на свежем воздухе: видео
Упражнения для кардиотренировки на свежем воздухе
- Выпад в прыжке правая нога: по 30 секунд на каждую ногу;
- Приседания с прыжком на 45 градусов: 30 секунд.
Читайте также Взрывная тренировка для рук: 5 эффективных упражнений с резинками