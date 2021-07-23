Так, классические и болгарские выпады часто выполняют спортсмены , так как с помощью них можно дать хорошую нагрузку практически все мышцы ног. Но чем эти два варианта упражнения отличаются между собой, рассказали в спортклубе Smidyuk Academy.

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Оба варианта задействуют одни и те же мышечные группы. В работу включены:

квадрицепс;

большая ягодичная мышца, малая / средняя ягодичные мышцы;

приводящее мышцы;

задняя поверхность бедра;

икроножные мышцы.

Но есть нюанс. При выпаде с гантелями нагрузка распределяется между двумя ногами, а болгарский выпад прицельно нагружает только мышцы одной ноги . Постоянное напряжение позволяет сильнее проработать квадрицепс. Поэтому, если вы хотите сделать акцент на икроножные мышцы, то обязательно стоит включить в тренировку именно болгарский вариант выпадов.

В свою очередь, классические выпады позволяют заниматься с большими весами и хорошо развивают баланс тела . Поэтому лучше чередовать эти два упражнения.