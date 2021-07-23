Так, класичні та болгарські випади часто виконують спортсмени, позаяк за допомогою них можна дати хороше навантаження практично всі м'язи ніг. Але чим ці два варіанти вправи відрізняються між собою, розповіли у спортклубі Smidyuk Academy.

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Обидва варіанти задіють одні і ті ж м'язові групи. У роботу включені:

квадріцепс;

великий сідничний м'яз, малий / середній сідничні м'язи;

привідний м'яз;

задня поверхня стегна;

литкові м'язи.

Але є нюанс. При випаді з гантелями навантаження розподіляється між двома ногами, а болгарський випад прицільно навантажує тільки м'язи однієї ноги. Постійна напруга дозволяє сильніше пропрацювати квадріцепс. Тому, якщо ви хочете зробити акцент на литкові м'язи, то обов'язково варто включити в тренування саме болгарський варіант випадів.

Своєю чергою, класичні випади дозволяють займатися з великими вагами і добре розвивають баланс тіла. Тому краще чергувати ці дві вправи.

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