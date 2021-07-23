Домашні тренування – норма сучасної реальності. Тільки часто хочеться більшої ефективності і кращого результату. У цьому можуть допомогти фітнес-гумки. Тренер Кирило Торос підготував комплекс вправ на руки для тих, хто тільки починає займатися. Тренуйтеся вдома та поступово збільшуйте навантаження.
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Вправи з гумками для рук
- Тяга за голову: 3 підходи по 12 повторень;
- Підйом на біцепс: 3 підходи по 12 повторень;
- Розгинання руки: 3 підходи по 12 повторень;
- Розведення рук: 3 підходи по 12 повторень.
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