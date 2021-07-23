Домашні тренування – норма сучасної реальності. Тільки часто хочеться більшої ефективності і кращого результату. У цьому можуть допомогти фітнес-гумки. Тренер Кирило Торос підготував комплекс вправ на руки для тих, хто тільки починає займатися. Тренуйтеся вдома та поступово збільшуйте навантаження.

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Вправи з гумками для рук

Тяга за голову: 3 підходи по 12 повторень;

3 підходи по 12 повторень; Підйом на біцепс : 3 підходи по 12 повторень;

: 3 підходи по 12 повторень; Розгинання руки: 3 підходи по 12 повторень;

3 підходи по 12 повторень; Розведення рук: 3 підходи по 12 повторень.

Поради від тренера: відпочивайте між підходами до повного відновлення дихання і пульсу. Обов'язково виконуйте розминку перед тренуванням і заминку після нього. Починайте з легких вправ і відточуйте техніку виконання.

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