С учетом карантинных мер из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в мире, домашние тренировки стали популярными и востребованными.

Какие упражнения с гантелями можно выполнять самостоятельно, рассказал известный украинский тренер, чемпион мира по бодибилдингу (2015) Антон Гречанюк в своем Instagram.

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Гречанюк на личном примере показал, как можно самостоятельно и в домашних условиях выполнить комплекс упражнений с гантелями для тренировки нижней части тела.

Важное уточнение: перед тренировкой нужна качественная разминка.

Тренировка с гантелями состоит из 8 упражнений:

Подъем на носки с гантелями стоя Мертвая тяга с гантелями Тяга сумо с гантелями Приседания с гантелями в ножницы Выталкивания таза с гантелями, лежа на полу Приседания с гантелями на плечах Гиперэкстензия, лежа на полу Ситапы

Каждое из них тренер показал на видео (смотрите ниже).⠀

Активные люди могут сделать тренировку круговой / Фото ggym

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Все упражнения выполняются по 10-15 раз в 3-4 подхода – все зависит от вашей подготовленности. Активным людям и спортсменам тренер рекомендует делать тренировку круговой – выполнять все упражнения без отдыха в 3-4 круга.