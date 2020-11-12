Тренировка с гантелями дома: известный тренер показал действенные упражнения
С учетом карантинных мер из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в мире, домашние тренировки стали популярными и востребованными.
Какие упражнения с гантелями можно выполнять самостоятельно, рассказал известный украинский тренер, чемпион мира по бодибилдингу (2015) Антон Гречанюк в своем Instagram.
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Гречанюк на личном примере показал, как можно самостоятельно и в домашних условиях выполнить комплекс упражнений с гантелями для тренировки нижней части тела.
Тренировка с гантелями состоит из 8 упражнений:
- Подъем на носки с гантелями стоя
- Мертвая тяга с гантелями
- Тяга сумо с гантелями
- Приседания с гантелями в ножницы
- Выталкивания таза с гантелями, лежа на полу
- Приседания с гантелями на плечах
- Гиперэкстензия, лежа на полу
- Ситапы
Каждое из них тренер показал на видео (смотрите ниже).⠀
Активные люди могут сделать тренировку круговой / Фото ggym
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Все упражнения выполняются по 10-15 раз в 3-4 подхода – все зависит от вашей подготовленности. Активным людям и спортсменам тренер рекомендует делать тренировку круговой – выполнять все упражнения без отдыха в 3-4 круга.
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