З урахуванням карантинних заходів через пандемію коронавірусної інфекції COVID-19 у світі, домашні тренування стали популярними і затребуваними.

Які вправи з гантелями можна виконувати самостійно, розповів відомий український тренер, чемпіон світу з бодібілдингу (2015) Антон Гречанюк у своєму Instagram.

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Гречанюк на особистому прикладі показав, як можна самостійно і в домашніх умовах виконати комплекс вправ з гантелями для тренування нижньої частини тіла.

Важливе уточнення: перед тренуванням потрібна якісна розминка.​

Тренування з гантелями складається з 8 вправ:

Підйом на носочки з гантелями стоячи Мертва тяга з гантелями Тяга сумо з гантелями Присідання з гантелями в ножиці Виштовхування тазу з гантелями, лежачи на підлозі Присідання з гантелями на плечах Гіперекстензія, лежачи на підлозі Сітапи

Кожне з них тренер показав на відео (дивіться нижче).

Активні люди можуть зробити тренування круговим / Фото ggym

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Всі вправи виконуються по 10-15 разів у 3-4 підходи – все залежить від вашої підготовленості. Активним людям і спортсменам тренер рекомендує робити тренування круговим – виконувати всі вправи без відпочинку в 3-4 кола.