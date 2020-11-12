Тренування з гантелями вдома: відомий тренер показав дієві вправи
З урахуванням карантинних заходів через пандемію коронавірусної інфекції COVID-19 у світі, домашні тренування стали популярними і затребуваними.
Які вправи з гантелями можна виконувати самостійно, розповів відомий український тренер, чемпіон світу з бодібілдингу (2015) Антон Гречанюк у своєму Instagram.
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Гречанюк на особистому прикладі показав, як можна самостійно і в домашніх умовах виконати комплекс вправ з гантелями для тренування нижньої частини тіла.
Тренування з гантелями складається з 8 вправ:
- Підйом на носочки з гантелями стоячи
- Мертва тяга з гантелями
- Тяга сумо з гантелями
- Присідання з гантелями в ножиці
- Виштовхування тазу з гантелями, лежачи на підлозі
- Присідання з гантелями на плечах
- Гіперекстензія, лежачи на підлозі
- Сітапи
Кожне з них тренер показав на відео (дивіться нижче).
Активні люди можуть зробити тренування круговим / Фото ggym
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Всі вправи виконуються по 10-15 разів у 3-4 підходи – все залежить від вашої підготовленості. Активним людям і спортсменам тренер рекомендує робити тренування круговим – виконувати всі вправи без відпочинку в 3-4 кола.
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