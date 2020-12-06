Все, у кого есть домашние любимцы, не хотят упускать возможность позаниматься спортом вместе с ними.

Какие упражнения можно выполнять с животными, показал mixsport в Instagram.

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Тренировки в домашних условиях стали обыденным занятием во время карантинных ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Очень многие стали выполнять упражнения дома. Если же у вас есть домашние животные, например, собаки процесс становится интереснее и веселее.

Занимаясь вместе с собакой, вы не только сможете держать себя в форме, но и не позволите заскучать питомцу. Животным также нужна физическая активность, которая, к сожалению, снизилась из-за пандемии.

Тренировки с животными приносят массу удовольствия / Фото mymind

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Какие упражнения можно выполнять с животными – смотрите ниже: