Всі, у кого є домашні улюбленці, не хочуть втрачати можливість позайматися спортом разом з ними.

Які вправи можна виконувати з тваринами, показав mixsport в Instagram.

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Тренування в домашніх умовах стали повсякденним заняттям під час карантинних обмежень, пов'язаних з пандемією коронавірусної інфекції COVID-19. Дуже багато хто став виконувати вправи вдома. Якщо ж у вас є домашні тварини, наприклад, собаки процес стає цікавішим і веселішим.

Займаючись разом з собакою, ви не тільки зможете тримати себе в формі, але і не дозволите занудьгувати вихованцеві. Тваринам також потрібна фізична активність, яка, на жаль, знизилася через пандемію.

Тренування з тваринами приносять масу задоволення / Фото mymind

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Які вправи можна виконувати з тваринами – дивіться нижче: