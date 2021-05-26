Шикарные ноги, стальной пресс и упругие ягодицы – далеко не единственный бонус, который можно получить с помощью крутых тренировок Кати Качан. На этот раз тренер подготовила программу из семи упражнений для красивой и сильной верхней части тела.

И еще 6 простых и эффективных упражнений для стройных ног: домашняя тренировка – видео

Комплекс прав для рельефа верхней части тела

Бег на месте; 30 секунд

Махи гантелями: 30 секунд;

Пружинки: 30 секунд;

"Объятия медведя": 30 секунд;

Динамическая планка: 30 секунд;

Жим вверх: 30 секунд;

Динамическая боковая планка: 30 секунд.

Совет от тренера . Все упражнения выполняйте по 30 секунд. Отдых между упражнениями – 10 секунд. Делайте 3 круга с 1 минутой перерыва между ними.