Шикарные ноги, стальной пресс и упругие ягодицы – далеко не единственный бонус, который можно получить с помощью крутых тренировок Кати Качан. На этот раз тренер подготовила программу из семи упражнений для красивой и сильной верхней части тела.
И еще 6 простых и эффективных упражнений для стройных ног: домашняя тренировка – видео
Комплекс прав для рельефа верхней части тела
- Бег на месте; 30 секунд
- Махи гантелями: 30 секунд;
- Пружинки: 30 секунд;
- "Объятия медведя": 30 секунд;
- Динамическая планка: 30 секунд;
- Жим вверх: 30 секунд;
- Динамическая боковая планка: 30 секунд.
Больше спорта Короткая домашняя тренировка для упругих ягодиц: 3 эффективные упражнения с резинками