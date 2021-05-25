Тренер Катя Качан подготовила комплекс из шести эффективных упражнений, которые помогут вам добиться хороших результатов и поддерживать мышцы в тонусе. Кроме того, эта тренировка простая и доступная новичкам, а упражнения можно выполнять везде, где есть место для коврика.

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6 упражнений для стройных ног

  • Выпад назад – колено: по 30 секунд на каждую ногу;
  • Выпад назад – кик: по 30 секунд на каждую ногу;
  • Выпад назад – скручивание: по 30 секунд на каждую ногу;
  • Модифицированные приседания: 30 секунд;
  • Выпады на месте: 30 секунд;
  • Выпад – плие – выпад: 30 секунд.

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