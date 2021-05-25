Тренер Катя Качан подготовила комплекс из шести эффективных упражнений, которые помогут вам добиться хороших результатов и поддерживать мышцы в тонусе. Кроме того, эта тренировка простая и доступная новичкам, а упражнения можно выполнять везде, где есть место для коврика.

И еще Короткая домашняя тренировка для упругих ягодиц: 3 эффективные упражнения с резинками

6 упражнений для стройных ног

Выпад назад – колено: по 30 секунд на каждую ногу;

Выпад назад – кик: по 30 секунд на каждую ногу;

Выпад назад – скручивание: по 30 секунд на каждую ногу;

Модифицированные приседания: 30 секунд;

Выпады на месте: 30 секунд;

Выпад – плие – выпад: 30 секунд.

Совет от тренера. Все упражнения нужно выполнять по 30 секунд. Отдых между упражнениями 10 секунд. Делайте 3 круга с 1 минутой перерыва между ними.