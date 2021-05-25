Тренерка Катя Качан підготувала комплекс з шести ефективних вправ, які допоможуть вам добитися хороших результатів та підтримувати м'язи у тонусі. Крім цього, це тренування просте та доступне новачкам, а вправи можна виконувати всюди, де є місце для килимка.

І ще Коротке домашнє тренування для пружних сідниць: 3 ефективні вправи з гумками

6 вправ для струнких ніг

  • Випад назад – коліно: по 30 секунд на кожну ногу;
  • Випад назад – кік: по 30 секунд на кожну ногу;
  • Випад назад – скручування: по 30 секунд на кожну ногу;
  • Модифіковані присідання: 30 секунд;
  • Випади на місці: 30 секунд;
  • Випад – пліє – випад: 30 секунд.

Читайте також 5 вправ для ніг зі штангою та гантелями: відеотренування

 