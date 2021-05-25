Тренерка Катя Качан підготувала комплекс з шести ефективних вправ, які допоможуть вам добитися хороших результатів та підтримувати м'язи у тонусі. Крім цього, це тренування просте та доступне новачкам, а вправи можна виконувати всюди, де є місце для килимка.
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6 вправ для струнких ніг
- Випад назад – коліно: по 30 секунд на кожну ногу;
- Випад назад – кік: по 30 секунд на кожну ногу;
- Випад назад – скручування: по 30 секунд на кожну ногу;
- Модифіковані присідання: 30 секунд;
- Випади на місці: 30 секунд;
- Випад – пліє – випад: 30 секунд.
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