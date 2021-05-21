Так, комплекс для тренування ніг підготував тренер Олексій Курзін. Для виконання базових вправ вам знадобляться штанга та гантелі.
До теми Присідання зі штангою на грудях: як правильно виконувати вправу – відеоінструкція
Тренування для ніг: сет вправ
- Присідання зі штангою: 12 повторень;
- Станова тяга сумо: 12 повторень;
- Випади в кроці: 10 повторень;
- Румунська тяга зі штангою: 12 повторень;
- Махи гирею: 15 повторень.
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