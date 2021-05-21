Так, комплекс для тренування ніг підготував тренер Олексій Курзін. Для виконання базових вправ вам знадобляться штанга та гантелі.

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Тренування для ніг: сет вправ

  • Присідання зі штангою: 12 повторень;
  • Станова тяга сумо: 12 повторень;
  • Випади в кроці: 10 повторень;
  • Румунська тяга зі штангою: 12 повторень;
  • Махи гирею: 15 повторень.

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