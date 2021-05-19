За словами тренера Олексія Курзіна, присідання зі штангою, за умови, що ви робите повну амплітуду, активізують квадріцепси, сідничні м'язи, задні м'язи стегна, а також в постійній напрузі перебувають м'язи, що випрямляють хребет і живіт.

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Таким чином ця вправа задіює практично всі великі групи м'язів тіла. Але при цьому тренування вимагає певних навичок.

Присідання зі штангою на грудях: як правильно виконувати вправу

  1. Поставте ноги на ширину плечей.
  2. Візьміть гриф хватом зверху зі стійки і покладіть його на верхню частину грудей і передні частини дельт.
  3. Лікті підніміть якомога вище, груди випніть вперед.
  4. Спину тримаєте рівною і напружте м'язи кора.
  5. На вдиху, не нахиляючись вперед, присядьте до горизонтального положення стегон.
  6. Встаньте на видиху.
  7. Виконайте планову кількість повторень.

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