За словами тренера Олексія Курзіна, присідання зі штангою, за умови, що ви робите повну амплітуду, активізують квадріцепси, сідничні м'язи, задні м'язи стегна, а також в постійній напрузі перебувають м'язи, що випрямляють хребет і живіт.

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Таким чином ця вправа задіює практично всі великі групи м'язів тіла. Але при цьому тренування вимагає певних навичок.

Присідання зі штангою на грудях: як правильно виконувати вправу

Поставте ноги на ширину плечей. Візьміть гриф хватом зверху зі стійки і покладіть його на верхню частину грудей і передні частини дельт. Лікті підніміть якомога вище, груди випніть вперед. Спину тримаєте рівною і напружте м'язи кора. На вдиху, не нахиляючись вперед, присядьте до горизонтального положення стегон. Встаньте на видиху. Виконайте планову кількість повторень.

Важливо! Слідкуйте, щоб спина була пряма і лікті були максимально високо, інакше ви можете перекинутися вперед.

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