За словами тренера Олексія Курзіна, присідання зі штангою, за умови, що ви робите повну амплітуду, активізують квадріцепси, сідничні м'язи, задні м'язи стегна, а також в постійній напрузі перебувають м'язи, що випрямляють хребет і живіт.
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Таким чином ця вправа задіює практично всі великі групи м'язів тіла. Але при цьому тренування вимагає певних навичок.
Присідання зі штангою на грудях: як правильно виконувати вправу
- Поставте ноги на ширину плечей.
- Візьміть гриф хватом зверху зі стійки і покладіть його на верхню частину грудей і передні частини дельт.
- Лікті підніміть якомога вище, груди випніть вперед.
- Спину тримаєте рівною і напружте м'язи кора.
- На вдиху, не нахиляючись вперед, присядьте до горизонтального положення стегон.
- Встаньте на видиху.
- Виконайте планову кількість повторень.
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