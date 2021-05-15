Як говорить тренер Олексій Курзін, такий варіант віджимання спрямований на розвиток зовнішнього пучка трицепса. Ця вправа дуже добре розвиває триголові м'язи. Це відбувається через розворот кистей всередину одна до одної і близькій постановці рук.
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Якщо ви новачок, то краще виконувати легший варіант, стоячи на колінах,
– застерігає Олексій.
Алмазні віджимання: техніка виконання
- Прийміть положення упор лежачи.
- Зведіть долоні одну до одної, чітко під грудьми. Великий палець і вказівний повинні стикатися, утворюючи форму алмазу.
- Випряміть корпус, напружте м'язи пресу, з'єднайте разом ноги. Спина повинна бути абсолютно прямою, не допускайте прогину у попереку.
- На вдиху зігніть руки у лікті і опускайте тіло до підлоги доти, поки груди не торкнуться долонь.
- На видиху випряміть руки, напружуючи триголові м'язи.
Працюйте у повну амплітуду руху. Але не треба лягати на підлогу, це зніме навантаження з трицепса, додав тренер.
Якщо ви можете виконати понад 20 віджимань у 4 підходи, тоді слід ускладнити техніку. Це можна зробити декількома варіантами: поставити ноги на певну висоту або покласти додаткове навантаження на спину,
– радить Олексій Курзін.
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