Як говорить тренер Олексій Курзін, такий варіант віджимання спрямований на розвиток зовнішнього пучка трицепса. Ця вправа дуже добре розвиває триголові м'язи. Це відбувається через розворот кистей всередину одна до одної і близькій постановці рук.

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Якщо ви новачок, то краще виконувати легший варіант, стоячи на колінах,

– застерігає Олексій.

Алмазні віджимання: техніка виконання

Прийміть положення упор лежачи. Зведіть долоні одну до одної, чітко під грудьми. Великий палець і вказівний повинні стикатися, утворюючи форму алмазу. Випряміть корпус, напружте м'язи пресу, з'єднайте разом ноги. Спина повинна бути абсолютно прямою, не допускайте прогину у попереку. На вдиху зігніть руки у лікті і опускайте тіло до підлоги доти, поки груди не торкнуться долонь. На видиху випряміть руки, напружуючи триголові м'язи.

Працюйте у повну амплітуду руху. Але не треба лягати на підлогу, це зніме навантаження з трицепса, додав тренер.

Якщо ви можете виконати понад 20 віджимань у 4 підходи, тоді слід ускладнити техніку. Це можна зробити декількома варіантами: поставити ноги на певну висоту або покласти додаткове навантаження на спину,

– радить Олексій Курзін.

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Вправа підходить як для жінок, так й для чоловіків.