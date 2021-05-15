Как говорит тренер Алексей Курзин, такой вариант отжимания направлен на развитие внешнего пучка трицепса. Это упражнение очень хорошо развивает трехглавые мышцы. Это происходит из-за разворота кистей внутрь друг к другу и близкой постановке рук.

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Если вы новичок, то лучше выполнять легкий вариант, стоя на коленях,

– предостерегает Алексей.

Алмазные отжимания: техника исполнения

Примите положение упор лежа. Сведите ладони друг к другу, четко под грудью. Большой палец и указательный должны сталкиваться, образуя форму алмаза. Выпрямите корпус, напрягите мышцы пресса, соедините вместе ноги. Спина должна быть абсолютно прямой, не допускайте прогиба в пояснице. На вдохе согните руки в локте и опускайте тело к полу до тех пор, пока грудь не коснется ладони. На выдохе выпрямите руки, напрягая трехглавые мышцы.

Работайте в полную амплитуду движения. Но не надо ложиться на пол, это снимет нагрузку с трицепса, добавил тренер.

Если вы можете выполнить более 20 отжиманий в 4 подхода, тогда следует усложнить технику. Это можно сделать несколькими вариантами: поставить ноги на определенную высоту или положить дополнительную нагрузку на спину,

– советует Алексей Курзин.

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