По словам тренера Алексея Курзина, приседания со штангой, при условии, что вы делаете полную амплитуду, активизируют квадрицепсы, ягодичные мышцы, задние мышцы бедра, а также в постоянном напряжении находятся мышцы, выпрямляющие позвоночник и живот.

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Таким образом это упражнение задействует практически все крупные группы мышц тела. Но при этом тренировки требует определенных навыков.

Приседания со штангой на груди: как правильно выполнять упражнение

Поставьте ноги на ширину плеч. Возьмите гриф хватом сверху из стойки и положите его на верхнюю часть груди и передние части дельт. Локти поднимите как можно выше, грудь выпятите вперед. Спину держите ровной и напрягите мышцы кора. На вдохе, не наклоняясь вперед, присядьте до горизонтального положения бедер. Встаньте на выдохе. Выполните плановое количество повторений.

Важно! Следите, чтобы спина была прямая и локти были максимально высоко, иначе вы можете перекинуться вперед.