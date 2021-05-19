По словам тренера Алексея Курзина, приседания со штангой, при условии, что вы делаете полную амплитуду, активизируют квадрицепсы, ягодичные мышцы, задние мышцы бедра, а также в постоянном напряжении находятся мышцы, выпрямляющие позвоночник и живот.
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Таким образом это упражнение задействует практически все крупные группы мышц тела. Но при этом тренировки требует определенных навыков.
Приседания со штангой на груди: как правильно выполнять упражнение
- Поставьте ноги на ширину плеч.
- Возьмите гриф хватом сверху из стойки и положите его на верхнюю часть груди и передние части дельт.
- Локти поднимите как можно выше, грудь выпятите вперед.
- Спину держите ровной и напрягите мышцы кора.
- На вдохе, не наклоняясь вперед, присядьте до горизонтального положения бедер.
- Встаньте на выдохе.
- Выполните плановое количество повторений.
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