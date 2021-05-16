Трицепс активно участвует в работе при выполнении основных упражнений на грудные мышцы. В свою очередь, грудь работает во многих упражнениях на трицепс. Так зачем разделять их, если можно обработать эти мышечные группы в один день? Тренер Алексей Курзин показал комплексную программу силовой тренировки для груди и трицепса.

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5 упражнений на грудь и трицепс

  • Жим с гантелями лежа: 12 повторений;
  • Жим с гантелями на наклонной скамье: 12 повторений;
  • Сведение рук с нижних блоков: 12 повторений;
  • Французский жим с гантелями: 12 повторений;
  • Французский жим в блоке: 15 повторений;

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