Трицепс активно участвует в работе при выполнении основных упражнений на грудные мышцы. В свою очередь, грудь работает во многих упражнениях на трицепс. Так зачем разделять их, если можно обработать эти мышечные группы в один день? Тренер Алексей Курзин показал комплексную программу силовой тренировки для груди и трицепса.
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5 упражнений на грудь и трицепс
- Жим с гантелями лежа: 12 повторений;
- Жим с гантелями на наклонной скамье: 12 повторений;
- Сведение рук с нижних блоков: 12 повторений;
- Французский жим с гантелями: 12 повторений;
- Французский жим в блоке: 15 повторений;
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