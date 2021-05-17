Добіркою вправ, з яких можна скласти повноцінне тренування, поділився тренер Роман Смідюк. Цих сетів досить, щоб покрити добову потребу в русі, навантажити різні групи м'язів і підтримувати красиві форми. Зберігайте і тренуйтеся!

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Суперсет 1

Джампінг джек зі джгутом: 25 повторень.

Бічна планка на внутрішній частині стопи: 20 секунд на кожну сторону.

Виконуйте 3 кола.

Суперсет 2

Ходьба в сторону зі джгутом (4 кроки в одну сторону – 4 кроки назад): 30 секунд.

Розведення колін з джгутом: 30 секунд.

Виконуйте 3 кола з паузою 45 секунд між колами

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Суперсет 3

Бічний випад з вайпером / гантеллю: 15 повторень на кожну ногу.

Біг в планці на ліктях на лавці: 20 секунд.

Виконуйте 3 кола з паузою 60 – 90 секунд.

Завершити тренування можна легким кардіо – болгарський присід зі джгутом на руках: 3 підходи по 15 повторень на кожну ногу.