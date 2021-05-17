Подборкой упражнений, из которых можно составить полноценную тренировку, поделился тренер Роман Смидюк. Этих сетов достаточно, чтобы покрыть суточную потребность в движении, нагрузить различные группы мышц и поддерживать красивые формы. Сохраняйте и тренируйтесь!

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Суперсет 1

Джампинг джек со жгутом: 25 повторений.

Боковая планка на внутренней части стопы: 20 секунд на каждую сторону.

Выполняйте 3 круга.

Суперсет 2

Ходьба в сторону со жгутом (4 шага в одну сторону – 4 шага назад): 30 секунд.

Разведение коленей со жгутом: 30 секунд.

Выполняйте 3 круга с паузой 45 секунд между кругами

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Суперсет 3

Боковой выпад с вайпером / гантелью: 15 повторений на каждую ногу.

Бег в планке на локтях на скамейке: 20 секунд.

Выполняйте 3 круга с паузой 60 – 90 секунд.