Так, комплекс для тренировки ног подготовил тренер Алексей Курзин. Для выполнения базовых упражнений вам понадобятся штанга и гантели.

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Тренировка для ног: сет упражнений

  • Приседания со штангой: 12 повторений;
  • Становая тяга сумо: 12 повторений;
  • Выпады в шаге: 10 повторений;
  • Румынская тяга со штангой: 12 повторений;
  • Махи гирей: 15 повторений.

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