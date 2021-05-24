На самом деле все упражнения, направленные на проработку ягодичных мышц, не являются сложными. Главное условие для успеха – качественные, добросовестные и регулярные тренировки. А лучшего результата можно добиться, если выполнять упражнения с фитнес-резинками. И еще одним важным преимуществом резинок можно считать то, что они позволяют накачать попу без приседаний.

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Комплекс упражнений для ягодиц подготовил тренер Роман Смидюк. Сохраняйте видео и тренируйтесь дома.

Как накачать ягодицы: 3 эффективные упражнения

Махи согнутой ногой назад с резинкой: 4 подхода по 20 повторений (2 подхода без отдыха, пауза 30 секунд и еще 2 без отдыха).

Двойные махи прямой ногой с утяжелителями : 3 подхода по 15 двойных повторений.

Подъем таза с резинкой: 4 подхода по 25 повторений.