Комплекс из 9 интенсивных упражнений подготовила тренер Катя Качан. Эта кардио-тренировка отлично подходит для тех, кто ждет быстрых результатов от занятий спортом или просто ищет короткие видео в дополнение к своим основным программам, чтобы увеличить нагрузку.

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Интенсивная тренировка от Кати Качан

  • Приседания с выпрыгиванием: 30 секунд;
  • Динамический марш на месте: 30 секунд;
  • Модифицированный бурпи: 30 секунд;
  • "Танец дождя": 30 секунд;
  • Бег в планке; 30 секунд;
  • "К: 30 секунд;
  • Прикосновения пальцев ног 30 секунд
  • Имитация тяги: 30 секунд;
  • Прогулка на руках: 30 секунд.

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