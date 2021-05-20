Комплекс из 9 интенсивных упражнений подготовила тренер Катя Качан. Эта кардио-тренировка отлично подходит для тех, кто ждет быстрых результатов от занятий спортом или просто ищет короткие видео в дополнение к своим основным программам, чтобы увеличить нагрузку.
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Интенсивная тренировка от Кати Качан
- Приседания с выпрыгиванием: 30 секунд;
- Динамический марш на месте: 30 секунд;
- Модифицированный бурпи: 30 секунд;
- "Танец дождя": 30 секунд;
- Бег в планке; 30 секунд;
- "К: 30 секунд;
- Прикосновения пальцев ног 30 секунд
- Имитация тяги: 30 секунд;
- Прогулка на руках: 30 секунд.
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