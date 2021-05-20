Комплекс из 9 интенсивных упражнений подготовила тренер Катя Качан. Эта кардио-тренировка отлично подходит для тех, кто ждет быстрых результатов от занятий спортом или просто ищет короткие видео в дополнение к своим основным программам, чтобы увеличить нагрузку.

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Интенсивная тренировка от Кати Качан

Приседания с выпрыгиванием: 30 секунд;

Динамический марш на месте: 30 секунд;

Модифицированный бурпи: 30 секунд;

"Танец дождя": 30 секунд;

Бег в планке; 30 секунд;

"К: 30 секунд;

Прикосновения пальцев ног 30 секунд

Имитация тяги: 30 секунд;

Прогулка на руках: 30 секунд.

Совет от тренера. Все упражнения выполняйте по 30 секунд с отдыхом между ними 10 секунд. Делайте 3 круга с 1 минутой перерыва между кругами.