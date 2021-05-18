Во время круговой тренировки вы подряд выполняете несколько упражнений на разные группы мышц, а затем начинаете сначала. При этом отдых между подходами минимальный или вообще отсутствует. Поэтому тренер Екатерина Кононова подчеркивает, что такой метод тренинга не подходит новичкам – он ориентирован на опытных атлетов.
И еще 7 упражнений для комплексной тренировки на все группы мышц: видео
Серия упражнений для гибридной тренировки на все тело
- Приставные приседания: 20 повторений;
- Выпад и жим: по 15 повторений;
- Планка и перестановка гантель: 12 повторений;
- Планка 4 касания (ладонь + плечо + бедро в пол): 10 повторений;
- Шаг (4 вверх и вниз): 10 повторений.
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