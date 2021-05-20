Комплекс з 9 інтенсивних вправ підготувала тренерка Катя Качан. Це кардіотренування відмінно підходить для тих, хто чекає швидких результатів від занять спортом або просто шукає короткі відео у доповнення до своїх основних програм, щоб збільшити навантаження.

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Інтенсивне тренування від Каті Качан

Присідання з вистрибуванням: 30 секунд;

Динамічний марш на місці: 30 секунд;

Модифікований бурпі: 30 секунд;

"Танець дощу": 30 секунд;

Біг в планці: 30 секунд;

"Канат": 30 секунд;

Дотики пальців ніг: 30 секунд;

Імітація тяги: 30 секунд;

Прогулянка на руках: 30 секунд.

Порада від тренерки. Усі вправи виконуйте по 30 секунд з відпочинком між ними 10 секунд. Робіть 3 круги з 1 хвилиною перерви між кругами.

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