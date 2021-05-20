Комплекс з 9 інтенсивних вправ підготувала тренерка Катя Качан. Це кардіотренування відмінно підходить для тих, хто чекає швидких результатів від занять спортом або просто шукає короткі відео у доповнення до своїх основних програм, щоб збільшити навантаження.

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Інтенсивне тренування від Каті Качан

  • Присідання з вистрибуванням: 30 секунд;
  • Динамічний марш на місці: 30 секунд;
  • Модифікований бурпі: 30 секунд;
  • "Танець дощу": 30 секунд;
  • Біг в планці: 30 секунд;
  • "Канат": 30 секунд;
  • Дотики пальців ніг: 30 секунд;
  • Імітація тяги: 30 секунд;
  • Прогулянка на руках: 30 секунд.

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