Тренеры доказывают, что хорошая работа стоп влияет на растяжку всего тела. Стопы обеспечивают мобильность всего организма, поэтому обязательно тренируйте и их тоже.

Источник: инстаграм Ольги Шамрай

Украинский тренер предлагает комплекс упражнений, которые будут полезным для стоп. Эта тренировка поддерживает здоровье и функциональность ваших стоп.

Полезно Короткая растяжка после тренировки: зачем она нужна и как ее правильно делать



От здоровья и активности стоп зависит мобильность всего тела / Фото Marathonec

Учитесь работать пальцами

Поочередно поднимайте сначала большой палец, а потом все остальные пальцы.

"Короткая стопа"

Напрягайте свод стопы. Так ваша стопа как бы "сокращается".

Старайтесь не отрывать основу большого пальца от пола. Работать должна именно стопа, а не пальцы.



Важно тренировать стопы регулярно / Фото Marathonec

Включайте стопу в двигательную активность

Сделайте опору на одну ногу. Упирайтесь в основу большого пальца, мизинца и пятку. Второй ногой делайте шаг вперед и шаг назад.

Интересно Как спать и худеть: диетологи назвали ключевые моменты, которые нужно знать каждому