Польза для всего организма: как улучшить растяжку, тренируя только стопы
Тренеры доказывают, что хорошая работа стоп влияет на растяжку всего тела. Стопы обеспечивают мобильность всего организма, поэтому обязательно тренируйте и их тоже.
Источник: инстаграм Ольги Шамрай
Украинский тренер предлагает комплекс упражнений, которые будут полезным для стоп. Эта тренировка поддерживает здоровье и функциональность ваших стоп.
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От здоровья и активности стоп зависит мобильность всего тела / Фото Marathonec
Учитесь работать пальцами
Поочередно поднимайте сначала большой палец, а потом все остальные пальцы.
"Короткая стопа"
Напрягайте свод стопы. Так ваша стопа как бы "сокращается".
Старайтесь не отрывать основу большого пальца от пола. Работать должна именно стопа, а не пальцы.
Важно тренировать стопы регулярно / Фото Marathonec
Включайте стопу в двигательную активность
Сделайте опору на одну ногу. Упирайтесь в основу большого пальца, мизинца и пятку. Второй ногой делайте шаг вперед и шаг назад.
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Подробнее о том, как делать упражнения, смотрите в видео:
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