Количество и качество сна влияет не только на самочувствие и общее состояние здоровья, но и на вес.

Источник: инстаграм клиники диетологии Самойленко

Какая связь между сном, аппетитом и ожирением, рассказали специалисты клиники диетологии Самойленко.

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Как сон сон влияет на вес

1. Влияние сна на желание есть. За аппетит отвечают такие нейромедиаторы, как лептин и грелин.

Грелин сигнализирует: "Хм, пора уже и поесть, не думаешь?", а лептин скрещивает руки, указывая: "Все, я сыт". Доказано, что те, кто спал по 4 часа, имели повышенное содержание грелина (хочу есть) по сравнению с теми, кто спал около 10 часов. Эта взаимосвязь нарушается со временем, и люди мало того, что постоянно голодные, так еще и не насыщаются достаточным количеством пищи, – пояснили диетологи.

Кроме того, согласно результатам исследований, сниженный сон влияет на выбор пищи и способ восприятия пищей мозга (в основном потребление калорий увеличивается на 22%).

2. Сон и регуляция обмена веществ. Когда человек спит, организм сжигает определенное количество калорий (этот показатель индивидуальный и зависит от пола, возраста, мышечной силы). Прерывание сна его снижает. Если человек спит по 4 часа вместо 8, это может ухудшить результат, а также в долгосрочной перспективе привести к таким проблемам, как ожирение и диабет 2-го типа.

3. Сон и мозг. По словам диетологов, "недостаточность сна притупляет активность в лобной доле мозга, которая отвечает за принятие решений и самоконтроль. Кроме того, так называемые "центры вознаграждения" в мозгу больше стимулируются едой тогда, когда вы недосыпаете".

Для того чтобы избежать ожирения, следует спать не менее 8 часов​ / Фото royanews

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4. Сон и физическая активность. Если человек спит достаточно, это может улучшить спортивные результаты и снизить уровень усталости. В то же время при недосыпе количество и интенсивность физической активности снижается,.

5. Сон и ожирение.

Исследования показали, что люди, которые спали около 5,5 часов в течение недели с ограниченным употреблением калорий, теряли меньший процент жировой ткани по сравнению с теми, кто спал по 8,5 часов. Кроме того, уменьшение количества часов сна приводило и к потере мышечной ткани, – объяснили диетологи.

Важно: вариант "досыпать на выходных" в таком случае не действует.