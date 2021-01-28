Миллионы людей во всем мире мечтают избавиться от лишних килограммов, именно поэтому вокруг похудения ходит множество слухов.

Источник: инстаграм aleksasvarovskyh

От каких разрекламированных 6 моментов не зависит похудение, рассказала тренер и блогер aleksasvarovskyh.

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Кардио натощак

Не имеет значения, когда вы поедите – до кардио или после него, или будете бегать на голодный желудок. По словам тренера, согласно исследованиями, никакой разницы нет. Набор веса или похудение зависят от разницы между съеденными и потраченными калориями.

Кетодиеты

Кетогенная диета предусматривает маленькое количество углеводов (до 5-10% в рационе, хотя ВООЗ рекомендует 50-55%). При этом исследования показали, что худеть можно при любом проценте углеводов в рационе.

Кетодиеты сокращают углеводы / Фото rotinaemequilibrio

Алкоголь

Слухи о том, что алкоголь превращается в жир и откладывается на боках – ошибочные. Однако после употребления спиртных напитков тело занимается их метаболизмом и не сжигает в этот момент жиры.

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Жиросжигающие продукты

Жиросжигающей еды не существует, несмотря на множество подобной информации в интернете.

Молочные продукты

Существует распространенный миф о том, что от молочной продукции "заливает", однако, по данным исследований, молочка никак не влияет на вес.

Молочка не влияет на вес – говорят результаты исследований / Фото sertiki

Только ПП

Многие считают, что для избавления от лишних килограммов нужно правильно питаться. Но есть один нюанс – порции должны быть небольшими, иначе вес вырастет.