Бесплатное приложение под названием FoodDiary позволяет вести дневник питания. Так вы всегда будете знать, сколько калорий употребляете.

Источник: 24 канал

FoodDiary – простой и удобный вариант для тех, кто хочет считать калории. Сюда вы записываете все, что съели за день, а также тренировки и выпитую воду.

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В приложении можно записывать пищу и воду, которую вы употребляете / Фото FoodDiary

Приложение будет посылать вам напоминание о следующих приемах пищи. Так вы сможете сделать свое питание регулярным и своевременным.

Интересной опцией является возможность записи тренировок. Ваш смартфон напомнит, когда вы пообещали себе выполнить упражнения. Это прекрасно дисциплинирует и позволяет начать тренироваться регулярно.

Также важно знать, сколько вы пьете. Записывайте количество воды, которую употребляете в течение дня. Приложение напомнит, что вы не выпили дневную норму.



Приложение напомнит вам о приеме пищи / Фото FoodDiary

Также FoodDiary может отправлять вам уведомления с полезными советами. Например, оно советует: "Начните день со стакана воды".