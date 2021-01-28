Безкоштовний додаток під назвою FoodDiary дає змогу вести щоденник харчування. Так ви завжди будете знати, скільки калорій вживаєте.

Джерело: 24 канал

FoodDiary – простий і зручний варіант для тих, хто хоче рахувати калорії. Сюди ви записуєте усе, що з'їли за день, а також тренування та випиту воду.

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У додатку можна записувати їжу та воду, яку ви вживаєте / Фото FoodDiary

Додаток буде надсилати вам нагадування про наступні прийоми їжі. Так ви зможете зробити своє харчування регулярним та своєчасним.

Цікавою опцією є можливість запису тренувань. Ваш смартфон нагадає, коли ви пообіцяли собі виконати вправи. Це чудово дисциплінує і дає змогу почати тренуватися регулярно.

Також важливо знати, скільки ви п'єте. Записуйте кількість води, яку вживаєте протягом дня. Додаток нагадає, що ви не випили денну норму.



Додаток нагадає вам про прийом їжі / Фото FoodDiary

Також FoodDiary може надсилати вам сповіщення з корисними порадами. Наприклад, він радить: "Почніть день зі склянки води".

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