Тренери доводять, що хороша робота стоп впливає на розтяжку усього тіла. Стопи забезпечують мобільність усього організму, тому неодмінно тренуйте і їх теж.

Джерело: інстаграм Ольги Шамрай

Українська тренерка пропонує комплекс вправ, що буде корисним для стоп. Це тренування підтримує здоров'я та функціональність ваших стоп.

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Від здоров'я та активності стоп залежить мобільність усього тіла / Фото Marathonec

Вчіться працювати пальцями

Почергово підіймайте спершу великий палець, а потім всі інші пальці.

"Коротка стопа"

Напружуйте звід стопи. Так ваша стопа ніби "скорочується".

Намагайтеся не відривати основу великого пальця від підлоги. Працювати повинна саме стопа, а не пальці.



Важливо тренувати стопи регулярно / Фото Marathonec

Включайте стопу в рухову активність

Зробіть опору на одну ногу. Впирайтеся в основу великого пальця, мізинця та п'яту. Другою ногою робіть крок вперед і крок назад.

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Детальніше про те, як робити вправи, дивіться у відео: