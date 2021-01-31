Користь для всього організму: як покращити розтяжку, тренуючи тільки стопи
Тренери доводять, що хороша робота стоп впливає на розтяжку усього тіла. Стопи забезпечують мобільність усього організму, тому неодмінно тренуйте і їх теж.
Джерело: інстаграм Ольги Шамрай
Українська тренерка пропонує комплекс вправ, що буде корисним для стоп. Це тренування підтримує здоров'я та функціональність ваших стоп.
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Від здоров'я та активності стоп залежить мобільність усього тіла / Фото Marathonec
Вчіться працювати пальцями
Почергово підіймайте спершу великий палець, а потім всі інші пальці.
"Коротка стопа"
Напружуйте звід стопи. Так ваша стопа ніби "скорочується".
Намагайтеся не відривати основу великого пальця від підлоги. Працювати повинна саме стопа, а не пальці.
Важливо тренувати стопи регулярно / Фото Marathonec
Включайте стопу в рухову активність
Зробіть опору на одну ногу. Впирайтеся в основу великого пальця, мізинця та п'яту. Другою ногою робіть крок вперед і крок назад.
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Детальніше про те, як робити вправи, дивіться у відео:
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