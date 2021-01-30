Розтяжка – обов'язковий елемент після тренування. Вона допомагає відновитися після активності і знижує ризик отримання травм.

Джерело: інстаграм Євгенії Самойлової

Правильну розтяжку після фізичного навантаження, показала спортсменка, віцечемпіонка світу з бодібілдингу (2018), чемпіонка України (2017), тренерка Євгенія Самойлова.

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Розтяжка – запорука нашої гнучкості, правильної постави та гарного самопочуття. Якісна розтяжка після тренування необхідна для профілактики травм. Вона є коректним закінченням заняття у тренажерному залі, – зазначила Самойлова.

Крім того, розтяжка допоможе знизити больові відчуття під час крепатури.

Чемпіонка України з бодібілдингу показала 5-хвилинну розтяжку (дивіться відео нижче), яку слід виконувати після тренування. Це можна робити як у тренажерному залі, так і в домашніх умовах.

Увага! Вам знадобиться фітнес-килимок.​

Правильна розтяжка допоможе полегшити крепатуру​ / Фото fitnessi

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Як правильно робити розтяжку після фізичної активності – дивіться на відео: