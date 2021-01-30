Растяжка – обязательный элемент после тренировки. Она помогает восстановиться после активности и снижает риск получения травм.

Источник: инстаграм Евгении Самойловой

Правильную растяжку после физической нагрузки, показала спортсмен, вице-чемпионка мира по бодибилдингу (2018), чемпионка Украины (2017), тренер Евгения Самойлова.

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Растяжка – залог нашей гибкости, правильной осанки и хорошего самочувствия. Качественная растяжка после тренировки необходима для профилактики травм. Она является корректным окончанием занятия в тренажерном зале, – отметила Самойлова.

Кроме того, растяжка поможет снизить болевые ощущения во время крепатуры.

Чемпионка Украины по бодибилдингу показала 5-минутную растяжку (смотрите видео ниже), которую следует выполнять после тренировки. Это можно делать как в тренажерном зале, так и в домашних условиях.

Внимание! Вам понадобится фитнес-коврик.

Правильная растяжка поможет облегчить крепатуру / Фото fitnessi

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Как правильно делать растяжку после физической активности – смотрите на видео: