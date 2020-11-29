Если вы давно стремились выполнять физические упражнения, но не знаете, с чего начать, выберите эту тренировку. Она поможет плавно войти в мир фитнеса.

Перечень упражнений для тех, кто только начал тренироваться , опубликовала спортсменка Екатерина Кононова в своем Instagram .

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Новичкам нужно увеличивать нагрузку постепенно / Фото Shutterstock

Эти упражнения нужно выполнять по кругу . Новичкам советуют начинать с 3 кругов , дальше количество можно увеличивать до 4 и больше.

Между кругами нужно делать перерывы . Продолжительность отдыха определяйте по собственному самочувствию .



Не перегружайте себя на первых тренировках / Фото Fitseven

Тренировка для новичков состоит из:

Приставной шаг с подъемом рук вверх – 45-60 секунд. Приседаете на стул. Когда встаете, локтем касайтесь противоположного колена – 20 повторов. Сгибаем руки с гантелями поочередно – упражнение для бицепсов. Повторите по 10 раз на каждую руку. Спину согнуть, одной рукой упереться в колено. Другую руку разгибать с гантелей – по 10 раз в каждую сторону. Скручивания: лежа на спине, поднимайте голову и плечи. Руки согнуты за головой – 20 повторений.

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Такая тренировка помогает проработать все тело . Последнее упражнение особенно полезно для тех, кто хочет избавиться живота и прокачать пресс .