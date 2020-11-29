Тренировка на все тело: спортсменка показала комплекс для новичков
Если вы давно стремились выполнять физические упражнения, но не знаете, с чего начать, выберите эту тренировку. Она поможет плавно войти в мир фитнеса.
Перечень упражнений для тех, кто только начал тренироваться, опубликовала спортсменка Екатерина Кононова в своем Instagram.
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Новичкам нужно увеличивать нагрузку постепенно / Фото Shutterstock
Эти упражнения нужно выполнять по кругу. Новичкам советуют начинать с 3 кругов, дальше количество можно увеличивать до 4 и больше.
Между кругами нужно делать перерывы. Продолжительность отдыха определяйте по собственному самочувствию.
Не перегружайте себя на первых тренировках / Фото Fitseven
Тренировка для новичков состоит из:
- Приставной шаг с подъемом рук вверх – 45-60 секунд.
- Приседаете на стул. Когда встаете, локтем касайтесь противоположного колена – 20 повторов.
- Сгибаем руки с гантелями поочередно – упражнение для бицепсов. Повторите по 10 раз на каждую руку.
- Спину согнуть, одной рукой упереться в колено. Другую руку разгибать с гантелей – по 10 раз в каждую сторону.
- Скручивания: лежа на спине, поднимайте голову и плечи. Руки согнуты за головой – 20 повторений.
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Такая тренировка помогает проработать все тело. Последнее упражнение особенно полезно для тех, кто хочет избавиться живота и прокачать пресс.
Видеоурок и примеры упражнений смотрите здесь:
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