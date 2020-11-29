Якщо ви давно прагнули виконувати фізичні вправи, але не знаєте, з чого почати, оберіть це тренування. Воно допоможе плавно увійти у світ фітнесу.

Перелік вправ для тих, хто тільки почав тренуватися, опублікувала спортсменка Катерина Кононова у своєму Instagram.

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Новачкам потрібно збільшувати навантаження поступово / Фото Shutterstock

Ці вправи потрібно виконувати по колу. Новачкам радять починати з 3 кіл, далі кількість можна збільшувати до 4 і більше.

Між колами потрібно робити перерви. Тривалість відпочинку визначайте за власним самопочуттям.



Не перевантажуйте себе на перших тренуваннях / Фото Fitseven

Тренування для новачків складається з:

Переставний крок з підійманням рук догори – 45-60 секунд. Присідаєте на стілець. Коли встаєте, ліктем торкайтеся протилежного коліна – 20 повторів. Згинаємо руки з гантелями почергово – вправа для біцепсів. Повторіть по 10 разів на кожну руку. Спину зігнути, однією рукою впертися в коліно. Іншу руку розгинати з гантелею – по 10 разів на кожен бік. Скручування: лежачи на спині, підіймайте голову й плечі. Руки зігнуті за головою – 20 повторювань.

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Таке тренування допомагає пропрацювати усе тіло. Остання вправа особливо корисна для тих, хто хоче позбутися живота й прокачати прес.

Відеоурок і приклади вправ дивіться тут: