Пандемія коронавірусної інфекції COVID-19 внесла зміни до звичного життя не лише українців. Не оминуло це і спортивне дозвілля.

Які тенденції будуть актуальними у фітнесі в 2021 році, пише mixsport в Instagram.

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Дитячий фітнес

Батьки все більше намагатимуться залучити дітей до тренувань та фізичної активності, тому вже зараз важливо опановувати ази педагогіки.

Ліцензії

Під час самоізоляції через пандемію з'явилося безліч "фахівців" з фітнесу. У зв'язку з цим клієнти прискіпливо обирають тренерів, все більше звертаючи увагу на їхню освіту та кваліфікацію.

Медичний підхід до тренувань

Люди все більше звертають увагу на здоров'я і уважно обирають напрямок фітнесу, який їм підійде.

Тренування на свіжому повітрі

Після закриття тренажерних залів та фітнес-студій, заняття почали проводити у парках, на стадіонах, на пляжах та навіть на дахах. Це буде актуально і у 2021 році.

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Online

Онлайн-тренування під час карантину набули ще більшої популярності і залишаться затребуваними.

Ком'юніті

Після карантину люди прагнуть спілкування, тому розвиваються групові заняття, де панує атмосфера єдності і взаємної підтримки.

Body and Mind

Через нестабільну ситуацію у світі люди відчувають тривогу і стресн, тому актуальними стають медитації та інші практики самоусвідомлення.