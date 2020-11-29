Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 внесла изменения в привычной жизни не только украинцев. Не обошло это и спортивный досуг.

Какие тенденции будут актуальны в фитнесе в 2021 году, пишет mixsport в Instagram.

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Детский фитнес

Родители все больше пытаться привлечь детей к тренировкам и физической активности, поэтому уже сейчас важно постигать азы педагогики.

Лицензии

Во время самоизоляции из-за пандемии появилось множество "специалистов" по ​​фитнесу. В связи с этим клиенты тщательно выбирают тренеров, все больше обращая внимание на их образование и квалификацию.

Медицинский подход к тренировкам

Люди все больше обращают внимание на здоровье и внимательно выбирают направление фитнеса, который им подойдет.

Тренировка на свежем воздухе

После закрытия тренажерных залов и фитнес-студий, занятия начали проводить в парках, на стадионах, на пляжах и даже на крышах. Это будет актуально и в 2021 году.

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Online

Онлайн-тренировки во время карантина получили еще большую популярность и останутся востребованными.

Комьюнити

После карантина люди стремятся к общению, поэтому развиваются групповые занятия, где царит атмосфера единства и взаимной поддержки.

Body and Mind

За нестабильной ситуацией в мире люди испытывают тревогу и стресс, поэтому актуальными становятся медитации и другие практики самоосознания.