Провести эффективную тренировку мышц ног можно в домашних условиях. Для этих упражнений вам понадобятся гантели или бутылки с водой, которые их заменят.

О том, как накачать мышцы ног, рассказывает тренер Екатерина Кононова в своем Instagram .

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Тренировка состоит из трех сетов. В каждом сете – два упражнения, их нужно выполнять без перерыва .



Для красивых мышц тренируйтесь с дополнительным весом / Фото Fitbreak

1 сет

Приседания – 15-20 повторов. Встаньте на колени. Наклоняйтесь назад и занимайте начальную позицию. Повторите 15 раз.

2 сет

Лежа на животе, медленно поднимайте ноги в коленях и опускайте. Повторите 15-20 раз. Сядьте на стул. Поднимайте ступни так, будто становитесь на цыпочки. На колени положите дополнительный вес – например, гантели или бутылку с водой.

3 сет

20 секунд выполняйте упражнение и 10 секунд отдыхайте. Сделайте 8 раундов .

Суть упражнения заключается в том, чтобы становиться на цыпочки и медленно опускаться вниз. Нужно взять в руки дополнительный вес – тогда тренировка будет более эффективной.



Приседания тренируют мышцы ног / Фото championat.com

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Тренер советует делать упражнения на ноги раз в 10-12 дней .