Вашим ногам будут завидовать: тренировка для красивых мышц
Провести эффективную тренировку мышц ног можно в домашних условиях. Для этих упражнений вам понадобятся гантели или бутылки с водой, которые их заменят.
О том, как накачать мышцы ног, рассказывает тренер Екатерина Кононова в своем Instagram.
Похоже: Пресс будет гореть огнем: лучшие упражнения для идеального живота
Тренировка состоит из трех сетов. В каждом сете – два упражнения, их нужно выполнять без перерыва.
Для красивых мышц тренируйтесь с дополнительным весом / Фото Fitbreak
1 сет
- Приседания – 15-20 повторов.
- Встаньте на колени. Наклоняйтесь назад и занимайте начальную позицию. Повторите 15 раз.
2 сет
- Лежа на животе, медленно поднимайте ноги в коленях и опускайте. Повторите 15-20 раз.
- Сядьте на стул. Поднимайте ступни так, будто становитесь на цыпочки. На колени положите дополнительный вес – например, гантели или бутылку с водой.
3 сет
20 секунд выполняйте упражнение и 10 секунд отдыхайте. Сделайте 8 раундов.
Суть упражнения заключается в том, чтобы становиться на цыпочки и медленно опускаться вниз. Нужно взять в руки дополнительный вес – тогда тренировка будет более эффективной.
Приседания тренируют мышцы ног / Фото championat.com
По теме: Для чего нужно кардиотренировки: объяснение специалистов
Тренер советует делать упражнения на ноги раз в 10-12 дней.
Видеоинструкцию для тренировки ног смотрите здесь:
Поделиться новостью