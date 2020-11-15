Провести ефективне тренування м'язів ніг можна в домашніх умовах. Для цих вправ вам знадобляться гантелі або пляшки з водою, що їх замінять.

Про те, як накачати м'язи ніг, розповідає тренерка Катерина Кононова у своєму Instagram.

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Тренування складається з трьох сетів. У кожному сеті – дві вправи, їх потрібно виконувати без перерви.



Для красивих м'язів тренуйтеся з додатковою вагою / Фото Fitbreak

1 сет

Присідання – 15-20 повторів. Станьте на коліна. Нахиляйтеся назад і займайте початкову позицію. Повторіть 15 разів.

2 сет

Лежачи на животі, повільно підіймайте ноги в колінах і опускайте. Повторіть 15-20 разів. Сядьте на стілець. Підіймайте ступні так, ніби стаєте навшпиньки. На коліна покладіть додаткову вагу – наприклад, гантелю або пляшку з водою.

3 сет

20 секунд виконуйте вправу і 10 секунд відпочивайте. Зробіть 8 раундів.

Суть вправи полягає в тому, щоб ставати навшпиньки й повільно опускатися донизу. Потрібно взяти в руки додаткову вагу – тоді тренування буде ефективнішим.



Присідання тренують м'язи ніг / Фото championat.com

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Тренерка радить робити вправи для ніг раз на 10-12 днів.

Відеоінструкцію для тренування ніг перегляньте тут: