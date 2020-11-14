Кардіотренування – це динамічне навантаження, що прискорює серце і збільшує об'єм легенів. Чому такі тренування потрібні усім, читайте у нашому матеріалі.

Про користь кардіотренування розповідають фахівці Smiduyk Academy у своєму Instagram.

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Серце починає працювати краще



Кардіотренування передбачає різні види навантажень / Фото Sport-in

За кожен удар ваше серце перекачує певну кількість крові. При регулярних кардіотренуваннях воно починає перекачувати більше крові за раз. Відповідно, зусиль для цього потрібно менше.

Якщо у стані спокою ваш пульс досить повільний – це значить, що серце працює добре.

Організм насичується киснем



Найвідоміший вид кардіотренування – біг / Фото musclefit.info

Кардіотренування робить серцевий м'яз еластичнішим. У вас з'являється більше капілярів, відповідно, більше крові потрапляє до внутрішніх органів. Легені теж починають працювати на повну силу.

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Вам стає простіше переносити навантаження



В домашніх умовах можна стрибати на скакалці / Фото Jvlife

Це можна відчути під час підйому сходами або походу в гори. Ви стаєте витривалішими. Серце працює добре, вам легше не тільки справлятися з навантаженнями, а й відновлюватися після них.