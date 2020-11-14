Кардиотренировка – это динамическая нагрузка, которая ускоряет сердце и увеличивает объем легких. Почему такие тренировки нужны всем, читайте в нашем материале.

Про пользу кардиотренировок рассказывают специалисты Smiduyk Academy в своем Instagram .

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Сердце начинает работать лучше



Кардиотренировка предусматривает различные виды нагрузок / Фото Sport-in

За каждый удар ваше сердце перекачивает определенное количество крови. При регулярных кардиотренировках оно начинает перекачивать больше крови за раз. Соответственно, усилий для этого нужно меньше.

Если в состоянии покоя ваш пульс достаточно медленный – это значит, что сердце работает хорошо .

Организм насыщается кислородом



Самый известный вид кардиотренировки – бег / Фото musclefit.info

Кардиотренировки делают сердечную мышцу эластичной . У вас появляется больше капилляров , соответственно, больше крови попадает к внутренним органам. Легкие тоже начинают работать в полную силу .

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Вам становится проще переносить нагрузки



В домашних условиях можно прыгать на скакалке / Фото Jvlife