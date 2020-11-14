Для чего нужны кардиотренировки: объяснение специалистов
Кардиотренировка – это динамическая нагрузка, которая ускоряет сердце и увеличивает объем легких. Почему такие тренировки нужны всем, читайте в нашем материале.
Про пользу кардиотренировок рассказывают специалисты Smiduyk Academy в своем Instagram.
Полезно: Простая разминка: ТОП упражнений, без которых не обойтись на тренировке
Сердце начинает работать лучше
Кардиотренировка предусматривает различные виды нагрузок / Фото Sport-in
За каждый удар ваше сердце перекачивает определенное количество крови. При регулярных кардиотренировках оно начинает перекачивать больше крови за раз. Соответственно, усилий для этого нужно меньше.
Если в состоянии покоя ваш пульс достаточно медленный – это значит, что сердце работает хорошо.
Организм насыщается кислородом
Самый известный вид кардиотренировки – бег / Фото musclefit.info
Кардиотренировки делают сердечную мышцу эластичной. У вас появляется больше капилляров, соответственно, больше крови попадает к внутренним органам. Легкие тоже начинают работать в полную силу.
Упражнения для вас: Сжигаем жир: 5 эффективных "горячих" упражнений
Вам становится проще переносить нагрузки
В домашних условиях можно прыгать на скакалке / Фото Jvlife
Это можно почувствовать во время подъема по лестнице или похода в горы. Вы становитесь выносливее. Сердце работает хорошо, вам легче не только справляться с нагрузками, но и восстанавливаться после них.
Поделиться новостью