Супер-интенсив для дома: тренировка, которая подготовит к весне
В преддверии весны особенно хочется быть подтянутыми, красивыми и в прекрасной форме. Добиться крутого результата можно даже без тренажерного зала.
Источник:Инстаграм Екатерины Кононовой
Интервальную тренировку, которую можно выполнять в домашних условиях, показала мастер спорта Украины по фитнесу и бодибилдингу, вице-чемпионка Украины IFBB 2019 Екатерина Кононова.
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Супер-интенсив. Интервальная тренировка в домашних условиях. Каждое упражнение выполняется по 40 секунд работы / 20 секунд отдыха,
– отметила Кононова.
Подробнее о комплексе
В тренировке – 6 упражнений. Каждое из них выполняется в 2 подхода. Делаем 2 круга (раунда).
Чтобы оставаться в прекрасной форме – выполняйте тренировку / Фото freepik
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Какие упражнения
1. Конькобежка;
2. Прыгающий выпад + колено к груди;
3. Взрывной присед с касанием;
4. Медведь - планка;
5. Велосипед;
6. Боковая планка.
Смотрите видео интервальной тренировки:
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