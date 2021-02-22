Если у вас сидячий образ жизни, тогда физические упражнения особенно необходимы. Кроме тренировок в зале, пробежек и плавания есть более доступны способы зарядиться энергией, улучшить настроение и повысить работоспособность.

Специалист по спортивной реабилитации Александр Ледень рассказал о самых простых и эффективных приемах, которые помогут начать больше двигаться, если у вас нет времени на спортзал.

И еще Растяжка спины: реабилитолог показал 5-минутное упражнение на каждый день – видео

Первое с чего можно начать, это обычная утренняя зарядка, как в школе. Выполняя ее утром в течение 20 минут, вы обеспечиваете свой организм необходимым запасом бодрости и энергии на весь день,

– уверяет реабилитолог.

Ледень также подсказал, что подсмотреть простые упражнения можно на YouTube, найдя короткие тренировки по йоге, кроссфиту, растяжке и пилатесе, которые можно подобрать под свое физическое состояние.

Исходя из последних исследований, люди, которые активны физически в утренние часы, активные и в течение дня, и сбрасывают вес быстрее, чем те, кто занимается спортом ближе к вечеру,

– отметил специалист.

Читайте также Простое 5-минутное упражнение для улучшения осанки: видеоинструкция

Ну и не стоит забывать, что физическая нагрузка значительно снижает риск развития болезней сердца, а также очень важна для поддержания опорно-двигательного аппарата нашего тела, в частности, позвоночника, добавил врач.