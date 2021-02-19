Специалист по спортивной реабилитации Александр Ледень показал быстрое упражнение для разогрева спины. А еще, его просто необходимо выполнять, если вы чувствуете, что под лопаткой что-то защемило.

По словам Александра Леденя, эти движения восстанавливают баланс широчайшей мышцы спины, что позволяет нам раскрыть грудную клетку и выпрямить спину.

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Упражнение подходит для тех, кто любит сидеть, опираясь на одну руку или класть ногу на ногу,

– добавил реабилитолог.

Как выполнять упражнение:

Положите кисть на лопатку. Встаньте к стене и поставьте локоть на стену. Поставьте ближнюю ногу к стене за другую. Провалитесь телом к стене.

Выполняйте от 60 до 90 секунд, 1-2 раза в каждую сторону,

– отметил специалист.

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Делайте упражнение не спеша, старайтесь делать все плавно и не делайте его через боль.