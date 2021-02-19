Растяжка спины: реабилитолог показал 5-минутное упражнение на каждый день – видео
Специалист по спортивной реабилитации Александр Ледень показал быстрое упражнение для разогрева спины. А еще, его просто необходимо выполнять, если вы чувствуете, что под лопаткой что-то защемило.
Источник:инстаграм Александра Леденя
По словам Александра Леденя, эти движения восстанавливают баланс широчайшей мышцы спины, что позволяет нам раскрыть грудную клетку и выпрямить спину.
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Упражнение подходит для тех, кто любит сидеть, опираясь на одну руку или класть ногу на ногу,
– добавил реабилитолог.
Как выполнять упражнение:
- Положите кисть на лопатку. Встаньте к стене и поставьте локоть на стену.
- Поставьте ближнюю ногу к стене за другую.
- Провалитесь телом к стене.
Выполняйте от 60 до 90 секунд, 1-2 раза в каждую сторону,
– отметил специалист.
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