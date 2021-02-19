Спеціаліст зі спортивної реабілітації Олександр Ледень показав швидку вправу для розігрівання спини. А ще, її просто необхідно виконувати, якщо ви відчуваєте, що під лопаткою щось защемило.

За словами Олександра Леденя, ці рухи відновлюють баланс найширшого м'яза спини, що дозволяє нам розкрити грудну клітку і випрямити спину.

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Вправа підходить для тих, хто любить сидіти, спираючись на одну руку або класти ногу на ногу,

– додав реабілітолог.

Як виконувати вправу:

Покладіть кисть на лопатку. Встаньте до стіни і поставте лікоть на стіну. Поставте ближню ногу до стіни за другу. Проваліться тілом до стіни.

Виконуйте від 60 до 90 секунд, 1-2 рази на кожну сторону,

– зазначив фахівець.

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Робіть вправу не поспішаючи, намагайтеся робити все плавно і не робіть її через біль.