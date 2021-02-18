Сутулость – проблема двадцать первого века. А все из-за сидячего образа жизни. И чем больше времени мы проводим в сутулой позе, тем выше риск получить дополнительные проблемы. Поэтому реабилитолог показал упражнение, которое позволяет бороться с некрасивой осанкой. А выполнять его можно ежедневно.