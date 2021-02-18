Простое 5-минутное упражнение для улучшения осанки: видеоинструкция
Сутулость – проблема двадцать первого века. А все из-за сидячего образа жизни. И чем больше времени мы проводим в сутулой позе, тем выше риск получить дополнительные проблемы. Поэтому реабилитолог показал упражнение, которое позволяет бороться с некрасивой осанкой. А выполнять его можно ежедневно.
Источник:инстаграм Александра Леденя
Так, специалист по спортивной реабилитации Александр Ледень предлагает регулярно выполнять простые движения, которые помогают избежать сутулости. "Это упражнение помогает укрепить ромбовидную и трапециевидную (среднюю и нижнюю порции) мышцы", – отмечает специалист.
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Как выполнять упражнение для профилактики сутулости
- Лягте на живот;
- Отведите руки в стороны на 90 градусов;
- Плавно поднимайте руки и грудь от пола, сводя максимально лопатки, не отрывая ног от пола. Замрите в этом положении на 5 секунд;
- Плавно опуститесь на пол.
Необходимо выполнять это упражнение по 10 – 15 повторений 2 – 3 подхода,
– рекомендует реабилитолог.
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