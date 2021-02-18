Проста 5-хвилинна вправа для поліпшення постави: відеоінструкція
Сутулість – проблема двадцять першого століття. А все через сидячий спосіб життя. І чим більше часу ми проводимо у сутулій позі, тим вищий ризик отримати додаткові проблеми. Тож реабілітолог показав вправу, яка дозволяє боротися з некрасивою поставою. А виконувати її можна щодня.
Джерело:інстаграм Олександра Леденя
Так, спеціаліст зі спортивної реабілітації Олександр Ледень пропонує регулярно виконувати прості рухи, які допомагають уникнути сутулості. "Ця вправа допомагає зміцнити ромбовидний і трапецієподібний (середню і нижню порції) м'язи", – зазначає спеціаліст.
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Як виконувати вправу для профілактики сутулості
- Ляжте на живіт;
- Відведіть руки в сторони на 90 градусів;
- Плавно підіймайте руки і груди від підлоги, зводячи максимально лопатки, не відриваючи ніг від підлоги. Завмріть в цьому положенні на 5 секунд;
- Плавно опустіться на підлогу.
Необхідно виконувати цю вправу по 10 – 15 повторень 2 – 3 підходи,
– рекомендує реабілітолог.
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