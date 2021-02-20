Как тренироваться при варикозе: Анита Луценко назвала нюансы
При варикозе существуют определенные ограничения и правила по физическим нагрузкам.
Источник:Инстаграм Аниты Луценко
Чем можно, а чем нежелательно заниматься, рассказала известная фитнес-тренер Анита Луценко.
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Коротко: кровь плохо течет от ног снизу вверх, а движется вниз (клапаны не справляются). Кровь застаивается, вены еще увеличиваются и слабеют. Характерно для профессий, где долго стоят. Сразу оговорюсь, что при варикозе рекомендуются занятия в специальных индивидуальных гольфах,
– отметила Луценко.
Какие противопоказания существуют при варикозе
- Статические упражнения (например, сидим под стенкой 30 секунд).
- Большой вес с натуживанием (например, штанги и тяжелые гантели).
- Прокатывание ролом мест выпячивания вен.
- Упражнения с резинками со сдавливанием зоны с выпячивания.
- Тренировки с постоянным стоянием без смены положений и включения икр в работу.
При варикозе существуют определенные ограничения по нагрузкам / Фото pinterest
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Какие нагрузки подойдут при варикозе
- Плавание.
- Упражнения с подъемом ног выше головы (тренировка ног и ягодиц, лежа на спине, на боку и пр.).
- Развитие дыхания и работа с мышцами тазового дна.
- Пилатес.
- Йога динамическая.
- Растяжки.
- Быстрая ходьба и легкие пробежки в гольфах (с постоянным контролем, чтобы варикоз не усугублялся).
- Пресс, руки , грудь, спина (ближе к горизонтальным положениям).
Также при варикозе рекомендуется сбалансированное питание, от которого и зависит вес, пояснила Анита Луценко.
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