При варикозе существуют определенные ограничения и правила по физическим нагрузкам.

Чем можно, а чем нежелательно заниматься, рассказала известная фитнес-тренер Анита Луценко.

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Коротко: кровь плохо течет от ног снизу вверх, а движется вниз (клапаны не справляются). Кровь застаивается, вены еще увеличиваются и слабеют. Характерно для профессий, где долго стоят. Сразу оговорюсь, что при варикозе рекомендуются занятия в специальных индивидуальных гольфах,

– отметила Луценко.

Какие противопоказания существуют при варикозе

Статические упражнения (например, сидим под стенкой 30 секунд).

Большой вес с натуживанием (например, штанги и тяжелые гантели).

Прокатывание ролом мест выпячивания вен.

Упражнения с резинками со сдавливанием зоны с выпячивания.

Тренировки с постоянным стоянием без смены положений и включения икр в работу.

При варикозе существуют определенные ограничения по нагрузкам / Фото pinterest

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Какие нагрузки подойдут при варикозе

Плавание.

Упражнения с подъемом ног выше головы (тренировка ног и ягодиц, лежа на спине, на боку и пр.).

Развитие дыхания и работа с мышцами тазового дна.

Пилатес.

Йога динамическая.

Растяжки.

Быстрая ходьба и легкие пробежки в гольфах (с постоянным контролем, чтобы варикоз не усугублялся).

Пресс, руки , грудь, спина (ближе к горизонтальным положениям).

Также при варикозе рекомендуется сбалансированное питание, от которого и зависит вес, пояснила Анита Луценко.