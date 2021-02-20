Як тренуватися при варикозі: Аніта Луценко назвала нюанси
При варикозі існують певні обмеження і правила щодо фізичних навантажень.
Джерело:Інстаграм Аніти Луценко
Чим можна, а чим не бажано займатися, розповіла відома фітнес-тренерка Аніта Луценко.
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Коротко: кров погано тече від ніг знизу вверх, а рухається вниз (клапани не справляються). Кров застоюється, вени ще збільшуються і слабшають. Характерно для професій, де довго стоять. Відразу обмовлюся, що при варикозі рекомендуються заняття ув спеціальних індивідуальних гольфах,
– зазначила Луценко.
Які протипоказання існують при варикозі
- Статичні вправи (наприклад, сидимо під стінкою 30 секунд).
- Велика вага з напруженням (наприклад, штанги і важкі гантелі).
- Прокатування ролом місць випинання вен.
- Вправи з гумками зі здавленням зони з випинання.
- Тренування з постійним стоянням без зміни положень і включення литок в роботу.
При варикозі існують певні обмеження щодо навантажень / Фото pinterest
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Які навантаження підійдуть при варикозі
- Плавання.
- Вправи з підйомом ніг вище голови (тренування ніг і сідниць, лежачи на спині, на боці та ін.).
- Розвиток дихання і робота з м'язами тазового дна.
- Пілатес.
- Йога динамічна.
- Розтяжки.
- Швидка ходьба і легкі пробіжки у гольфах (з постійним контролем, щоб варикоз не посилювався).
- Прес, руки, груди, спина (ближче до горизонтальних положень).
Також при варикозі рекомендується збалансоване харчування, від якого і залежить вага, пояснила Аніта Луценко.
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